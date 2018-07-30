صور.. أهالى قرية وادى فيران يطالبون بتطوير التجمعات البدوية

جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة أبو رديس، نشوى سيد محمد مدير عام المتابعة بوزارة التنمية المحلية، للتعرف على المشروعات التنموية واحتياجات أهالى الوادى والتجمعات البدوية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية، ولتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بضرورة العمل الدائم على تقديم كل ما يفيد المواطنين من مشروعات تنموية واحتياجات ضرورية، واللقاء مع مشايخ وعواقل وأهالى تجمعات وادى فيران للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، والتى تلخصت فى ضرورة الارتقاء بمبنى الوحدة الصحية بفيران وتطويره، وإعادة تشغيله لأنه يخدم 64 تجمع بدوى.

وطالب الأهالى أيضًا، بتوفير 5 سيارات نقل مياه لتوصيل المياه من المحطات إلى منازلهم بالتجمعات المختلفة داخل الجبال والوديان.

كما طالب أهالى فيران، بسرعة تغيير أسلاك أعمدة الكهرباء المكشوفة، بأسلاك عازلة، وطالب الشباب بإنشاء ملعب كرة قدم لممارسة هوايتهم الأولى بأوقات فراغهم، وتم تحرير محضر بالاجتماع، وحملت مديرة المتابعة بالوزارة، مطالب الأهالى ووعدتهم ببذل اقصى جهد ممكن لتنفيذ مطالبهم، ضمن خطة ديوان عام وزارة التنمية المحلية 2018/2019.