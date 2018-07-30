صور.. أهالى قرية "كوم أشكيلو" بسوهاج يشتكون من انقطاع الكهرباء

سوهاج – عمرو خلف

يعانى أهالى قرية كوم اشكيلو التابعة لمركز جرجا بمحافظة سوهاج من انقطاع الكهرباء بصفة مستمرة فى القرية، قد تصل لعدة ساعات طويلة مما أثار غضب الأهالى، وخاصة أن الأسلاك متهالكة وكذلك المحولات واللوحات الكهربائية القديمة.

أهالى القرية والتابعين لمجلس قروى بيت علام بمركز جرجا، والذى يصل عددهم لـ 28 ألف نسمة حاولوا مرارا وتكرارا حل المشكلة، وتقدموا بالعديد من الشكاوى إلى المسئولين دون جدوى، حيث إن الأسلاك الكهربائية متهالكة ومقطوعة، بالإضافة إلى تهالك المحولات الكهربائية مما أدى إلى ضعف الكهرباء وانقطاعها لساعات طويلة مما يتسبب أيضا فى اشتعال الحرائق بالمنازل.

التقى "اليوم السابع" بعدد من أهالى القرية وقال محمد على عبداللطيف، أحدأاهالى القرية أننا نعانى من انقطاع التيار الكهربائى وضعفه بصفة مستمرة، حيث أن قدرة المحولات الموجودة بالقرية لا تستطيع تشغيل الثلاجات بالمنازل وجميع الاهالى متضررين بسبب ذلك مما أدى إلى تلف الطعام إضافة إلى حرارة الجو.

ويضيف محمد، أننا قمنا بالاتصال بالخط الساخن الخاص بالكهرباء لتقديم الشكاوى ولكن الوضع ما زال قائما ولم يستمع إلينا أحد من المسئولين فنحن نعيش فى عذاب مستمر بسبب انقطاع الكهرباء بصفة مستمرة وحرارة الجو، وكذلك اشتعال النيران فى المنازل بسبب ذلك فنطالب المسئولين بمديرية الكهرباء بسوهاج والوحدة المحلية بجرجا بتغيير المحولات المتهالكة والأسلاك المقطوعة والقديمة رحمة بالأهالى.

فيما يقول محمد محمود عبد المبدى، من أهالى القرية، إن الكهرباء تقطع بصفة مستمرة وضعيفة للغاية ولقد خاطبنا المسئولين بحل المشكلة وتقدمنا بشكاوى إلا أن المسئولين لم يستمعوا لمتطلباتنا ولم يسأل فينا أحد.

ويضيف محمد، أن أهالى القرية يعبرون عن غضبهم من صفف وانقطاع الكهرباء، وخاصة فى ظل الجو الحار فالجميع من الأهالى لديه أطفال لا يتحملون حرارة الجو مناشدا الوحدة المحلية لمركز ومدينة وجرجا بالتدخل وكذلك المسئولين بالكهرباء لتغيير الأسلاك المتهالكة بالقرية والمحولات القديمة.

فيما يقول ضاحى عرابى من أهالى القرية، أن محولات الكهرباء ضعيفة والكهرباء تقطع بصفة مستمرة بسبب هذه المحولات فقد تقدمنا بشكاوى للمسئولين لحل مشكلة الكهرباء دون جدوى، وخاصة وأن الأهالى يعيشون فى جو شديد الحرارة.

ويطالب ضاحى المسئولين بالتدخل السريع وتغيير محولات الكهرباء والأسلاك المتهالكة فالقرية بأكملها تعانى من انقطاع الكهرباء بصفة دائمة دون تدخل من المسئولين.

ومن جانبه قال على أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، أنه تم إحلال وتجديد لخط الجهد المتوسط والمغذى لقى كوم إشكيلو وغيرها وهو لم يتم إحلاله من عام 68 مؤكدا انه حصل بالفعل عطل فى الكابل الأرضى القادم من برديس وتم اصلاحه مما كان يتسبب فى انقطاع الكهرباء .

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، أنه تم أيضا احلال وتجديد محولين ضمن خطة الكهرباء وسيتم خلال الأيام القادمة تغيير 10 كيلو سلك معزول بدلا من المتهالك وذلك بعد صرفهم من شركة الكهرباء .



أهالى كوم أشكيلو



أسلاك الكهرباء متهالكة



المحولات قديمة ومتهالكة



محول كوم أشكيلو



انقطاع الكهرباء بصفة مستمرة