صور.. أسر ركاب الطائرة الماليزية المفقودة: لا جديد فى تقرير عن التحقيق

رويترز

قالت أسر ركاب طائرة إم.إتش 370 المفقودة التابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية، اليوم الاثنين، إن تقريرا مقدما لهم عن التحقيق بشأن الواقعة لم يتضمن جديدا حول لغز اختفاء الطائرة عام 2014.

لكن الأسر قالت للصحفيين بعد اجتماع للإعلان عن التقرير إنه سلط الضوء على ارتكاب أخطاء وعدم الالتزام ببروتوكولات وإرشادات. وحصلت وسائل الإعلام على التقرير الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش.

وقالت المحامية جريس ناثان التي كانت والدتها آن ديزي على متن الطائرة "نأمل ألا تتكرر هذه الأخطاء وأن توضع إجراءات للحيلولة دون تكرارها في المستقبل".

وكانت طائرة الرحلة إم.إتش 370 تقل 239 شخصا واختفت وهي في طريقها من كوالالمبور إلى بكين فى 8 مارس عام 2014 في واحدة من أكثر حوادث الطيران غموضا في العالم.

ويأتي التقرير بعد شهرين من إنهاء ماليزيا عملية بحث تحت الماء عن الطائرة كانت تجري بتمويل خاص.