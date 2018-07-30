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الإثنين، 30 يوليه 2018 01:20 م
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صحيفة كويتية تبرز هاشتاج "حقك_علينا_يا_سيسى"

الإثنين، 30 يوليه 2018 11:59 ص
صحيفة كويتية تبرز هاشتاج "حقك_علينا_يا_سيسى" الرئيس السيسى
الكويت (أ ش أ)
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أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية هاشتاج (#حقك_علينا_يا_سيسى)، الذى اجتاح موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتزامن مع المؤتمر السادس للشباب الذى عقد بجامعة القاهرة على مدى اليومين الماضيين.

وقالت الصحيفة الكويتية فى عددها الصادر اليوم الاثنين،إن هاشتاج (حقك علينا يا سيسى)، حمل رسائل دعم وتقدير من المصريين للرئيس السيسى ؛ للتأكيد على دعمهم الكامل له والوقوف خلفه خلال مسيرة الإصلاح ،وتحقيق الريادة الاقتصادية لمصر، والاستمرار فى السير فى التغيير وإعادة بناء الدولة بعد مرورها بسنوات من عدم الاستقرار.

وأشارت إلى أن شعار (تحيا مصر) كان هو السائد بين المدونين عبر الهاشتاج، كتعبير عن دعمهم لرؤية الرئيس السيسى للإصلاحات الكبرى فى مصر؛ موضحة أن أن هذا هو الشعار الذى ينهى به الرئيس السيسى حديثه وخطاباته فى الأحداث المهمة.

 


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صحيفه كويتيه

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