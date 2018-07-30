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الإثنين، 30 يوليه 2018 05:27 م
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صحيفة أمريكية: محطة بنبان للطاقة الشمسية تضع مصر على خريطة الطاقة النظيفة

الإثنين، 30 يوليه 2018 04:04 م
صحيفة أمريكية: محطة بنبان للطاقة الشمسية تضع مصر على خريطة الطاقة النظيفة محطة للطاقة الشمسية- أرشيفية
كتبت: إنجى مجدى
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سلطت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، الامريكية، الضوء على إنشاء مصر أكبر محطة فى العالم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى قرية بنبان غرب أسوان، والتى تستهدف توليد أكثر من 1.8 جيجاوات لإمداد أكثر من 350 ألف من السكان بالكهرباء.

وأشارت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، اليوم الإثنين، إلى أن المحطة التى ستبنى بتكلفة 2.8 مليار دولار فى الصحراء الغربية وسيتم افتتاحها العام المقبل، سوف تضع مصر على خريطة الطاقة النظيفة. وهو ليس بالأمر البسيط بالنسبة لبلد عانى بسبب الإعتماد طويلا على الوقود الأحفورى الرخيص المدعوم من الدولة ويحصل حالياً على أكثر من 90٪ من طاقته الكهربائية من النفط والغاز الطبيعى.

وقال بنيامين عطية، وهو محلل فى مجال الطاقة الشمسية يعمل لدى شركة وود ماكينزى، فى الولايات المتحدة،: "هذه صفقة كبيرة، لا أستطيع أن أفكر في مثال آخر حيث تجمع العديد من اللاعبين الكبار لملء الفراغ."، ويشيد المسؤولون والمنظمات المالية الدولية بإمكانيات قطاع الطاقة المتجددة فى مصر لخلق فرص العمل والنمو بالإضافة إلى الحد من الانبعاثات فى بلد جاءت عاصمتها،ـ مؤخرًا، كثانى أكبر مدينة تلوثا فى العالم من قبل منظمة الصحة العالمية.

وتستهدف الحكومة المصرية الحصول على 42٪ من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2025. وستتألف مزرعة بنبان من 30 محطة شمسية منفصلة، ويعمل فيها 4000 عامل.

 

 

 

 


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