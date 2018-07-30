شاهد فى دقيقة.. من 5 آلاف إلى 10 ملايين دولار.. دول تمنح الجنسية بمقابل مادى

إعداد محمد فزاع

بعدما وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (89 لسنة 1960) بدخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (62 لسنة 1975) بشأن الجنسية المصرية، وينص القانون على إضافة فقرة 4 فى تقسيم الأجانب من حيث الإقامة وهم "أجانب ذوو إقامة بوديعة"، فى هذا الصدد نقدم فى الفيديو التالى أبرز 16 دولة تمنح الجنسية بمقابل مادي:

فرنسا – يجب دفع استثمارات بقيمة 10 ملايين دولار

أستراليا - إنفاق 4.7 مليون دولار والإقامة عامين

تركيا - إيداع 3 ملايين دولار في المصارف التركية

قبرص – الاستثمار المباشر بمبلغ 2.3 مليون دولار

النمسا – التبرع بـ 2 مليون يورو لمشروعات تخلق فرص عمل

تونس – إيداع 1.8 مليون دولار في البنوك لمدة سنة

الأردن – وضع 1.5 مليون دولار في البنك المركزي

أمريكا –استثمار مليون دولار في المدن الكبرى

كندا – امتلاك 800 ألف دولار وتمنح الجنسية بعد 5 سنوات

بريطانيا – وضع 200 ألف جنيه إسترليني في شكل مشروعات

سويسرا – تسديد 250 ألف فرنك سويسري على شكل استثمارات

روسيا – استثمار ما يقرب من 165 ألف دولار

إسبانيا - تسديد 160 ألف يورو على شكل استثمارات

أوكرانيا – تأسيس شركة بمبلغ 100 ألف دولار

البرازيل – دفع 65 ألف دولار على شكل استثمارات

باراجواي – فتح حساب بنكي بملغ 5 آلاف دولار