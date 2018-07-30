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سلطات الاحتلال الإسرائيلى ترصد 1.3 مليون دولار لإقامة مشروع استيطانى بالقدس

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:49 ص
سلطات الاحتلال الإسرائيلى ترصد 1.3 مليون دولار لإقامة مشروع استيطانى بالقدس الاستيطان الإسرائيلى- أرشيفية
أ ش أ
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رصدت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، نحو 3ر1 مليون دولار لإقامة مشروع استيطانى فى بلدة سلوان بالقدس، تحت مسمى مركز تراث يهود اليمن، فى خطوة أخرى لتعزيز الاستيطان فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح مركز معلومات وادى حلوة ولجنة حى بطن الهوى فى بلدة سلوان فى بيان مشترك صدر اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال وجمعية عطيرت كوهينم الاستيطانية ستتفتح يوم الأربعاء المقبل المشروع الاستيطانى فى عقار أبو ناب فى حى بطن الهوى-الحارة الوسطى، الذى تم السيطرة عليه عام 2015.

وأضاف البيان أن سلطات الاحتلال وخاصة ما يسمى وزارتى القدس والثقافة رصدت مبلغ 4.5 مليون شيكل للمشروع الاستيطانى (الدولار يعادل 5ر3 شيكل).

وأوضح أن سلطات الاحتلال تدعى أن عقار أبو ناب والمقام على أرض مساحتها حوالى 700 متر مربع، كان فى أواخر القرن التاسع عشر عبارة عن كنيس ليهود اليمن، وبدأت المطالبة بإخلاء العقار عام 2004، علما أن العقار يقع ضمن مخطط عطيرت كوهنيم للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حى بطن الهوى، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال افتتحت فى شهر أغسطس العام الماضى كنيسا يهوديا فى عقار أبو ناب بإدخال كتاب توراة اليه، بمشاركة رسمية من وزراء فى حكومة الاحتلال وممثلين عن الجمعيات الاستيطانية.

وذكر البيان إن مركز تراث يهود اليمن يعتبر مماثلا لما يسمى مركز الزوار فى حى وادى حلوة بالبلدة، حيث تسعى سلطات الاحتلال والجمعيات الإسرائيلية لإيجاد قصة لليهود بمدينة القدس عامة وبلدة سلوان على وجه الخصوص، من خلال تزوير الحقائق والتاريخ.

وأضاف أن اليهود اليمنيين عاشوا فى بلدة سلوان كلاجئين لمدة لا تزيد عن الخمسين عاما، حيث استقبلهم أهالى البلدة بسبب رفض اليهود الغربيين العيش معهم، وهذا لا يعنى أنهم يملكون الأرض، وإن كان ذلك فهم قاموا ببيع العقارات لأهالى سلوان، حيث يملك أهالى حى بطن الهوى الحارة الوسطى الأوراق الكاملة التى تؤكد ملكية منازلهم.

 


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