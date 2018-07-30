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سفير الاتحاد الأوروبى: مصر أبرز المشاركين ببرنامج الدعم التكنولوجى 2020

الإثنين، 30 يوليه 2018 01:52 م
سفير الاتحاد الأوروبى: مصر أبرز المشاركين ببرنامج الدعم التكنولوجى 2020 إيفان سوركوش سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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أعرب إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، عن سعادته بالمشاركة بالمؤتمر والمعرض الدولى السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة 2018، المقام فى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال خلال كلمته بالمؤتمر، إن الاتحاد الأوروبى جزء من المؤتمر والمعرض الدولى السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، فى 2018 والذى يعد عام ذوى الإعاقة.

وأشار  خلال كلمته، إلى أن 15% من سكان العالم يعيشون بنوع من أنواع الإعاقة، بناء على تقديرات منظمة الصحة العالمية، والاتحاد الأوروبى يحاول دمج ذوى الإعاقة من خلال المعاملة المتساوية، مؤكدًا أن مصر أبرز المشاركين فى برنامج الدعم التكنولوجى 2020.

وأعرب عن أمله فى مزيد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى من خلال برامج البحث والإبداع، مؤكدًا أن مصر أحد المشاركين البارزين فى هذا البرنامج، معقبًا:" نتطلع للتعاون الوثيق مع المجلس القومى لشئون الإعاقة والقومى للأمومة والطفولة، فالتعليم وحماية الأجيال الجديدة استثمار رئيسى فى مستقبل الدولة، والاتحاد الأوروبى ومنظمة اليونسيف تدعمان وزارة التعليم والقومى للطفولة والامومة من خلال حماية الأفراد المعرضين للخطر بمصر، بمبلغ 36 مليون يورو، والبرنامج يشمل دمج الأطفال ذوى الإعاقة فى التعليم، بما يفيد 6 آلاف طفل معاق و200 مدرسة ليحصلوا على بيئة تعليمية أفضل".


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