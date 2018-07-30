رويترز: طيار بشركة فلاى دبى يواجه التأديب بعد نتيجة إيجابية لاختبار الكحول

(رويترز)

قالت شركة فلاى دبى للطيران، إن أحد الطيارين لديها معرض لإجراء تأديبى بعد أن جاءت نتيجة اختبار الكحول الخاص به إيجابية فى نيبال قبل أن يقود رحلة إلى الإمارات.

وقالت متحدثة باسم فلاى دبى لرويترز، اليوم الاثنين، إن الطيار خضع لفحص وتم اكتشاف أن مستوى الكحول فى دمه أعلى من المستوى المقبول قانونا بعدما أثار عضو فى الطاقم مخاوف من أن الطيار ثمل.

وأضافت المتحدثة أن فلاى دبى تحقق فى الواقعة وأن الطيار سيواجه إجراء تأديبيا. ولم يتضح إن كانت الشرطة المحلية مشاركة فى التحقيق.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدنى بالإمارات، إنها تتعاون مع فلاى دبى فى إجراء التحقيق. وقال متحدث باسم الهيئة لرويترز إن القانون الإماراتى يقضى بأن أى عضو فى طاقم طائرة تكون نتيجة فحص مستوى الكحول فى دمه إيجابية أثناء العمل يكون معرضا لفقدان رخصته نهائيا.

وأضاف المتحدث تتعامل الهيئة بجدية بالغة مع سلامة وأمن الركاب لذا فإنها تطبق سياسة من عدم التساهل مع هؤلاء الذين يخرقون الأنظمة فى جميع شركات الطيران الإماراتية.

وقالت المتحدثة باسم فلاى دبى إن الطيار، الذى خضع للاختبار قبل الصعود إلى الطائرة أمس الأحد، اعتبر غير مؤهل للقيادة وأُرسل طاقم بديل إلى كاتمندو للإقلاع بالرحلة إلى دبي.

ووصلت الرحلة متأخرة عشر ساعات و30 دقيقة عن موعدها. ولم تُعلن هوية الطيار.