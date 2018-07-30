رفض استئناف "أصحاب المعاشات" على حكم وقف تنفيذ إضافة العلاوات

كتب كريم صبحى

قضت محكمة مستأنف القاهرة الأمور المستعجلة، برفض استئناف أصحاب المعاشات، وتأييد حكم وقف تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري إلزام مجلس الوزراء بصرف مستحقات أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التى كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم .

كان الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أقام استئنافا على الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري مؤقتا، وطالب بإلغاء الحكم لعدم اختصاص «الأمور المستعجلة» نظر الاستشكالات الصادرة على أحكام القضاء الإدارى، فقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر.