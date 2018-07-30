رئيس مياه مغاغة بالمنيا: عينات المياه بعزبة على فهمى ليست مختلطه بالصرف

كتب فريق المحافظات

عقد عصام البديوى محافظ المنيا اجتماعا مع مسئولى مديرية الصحة وهيئة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، لبحث عدد من شكاوى أهالى عزبة على فهمى باشا بمركز مغاغة والذين يتضررون فيها من مياه الشرب.

وأعلنت الإدارة الصحية بمغاغة انه تم أخذ عينة من طرد العملية يوم الأربعاء كما تم فى نفس اليوم أخذ عينات من أطراف الشبكة من مسجد عزبة على فهمى وعينات أخرى من منازل المواطنين الذين اشتكوا من سوء حالة مياه الشرب بالمنطقة يومى السبت والأحد، إلى جانب أخذ عينة من أحد المطاعم بالمنطقة.

أوضح الدكتور بهى الدين محمد، مدير الإدارة الصحية بمغاغة فى بيان أن نتائج جميع العينات التى تم أخذها، اكدت انها مطابقة.

وأضاف أن نتاج فحص العينات والتى تم أخذها من نفس المنطقة خلال شهور مايو ويونيو ويوليو 2018 جاءت جميعها مطابقة سواء التى تم أخذها من طرد العملية أو من أطراف الشبكة.

من جانبه قال الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى إنه تم الانتقال إلى منزل الشاكى الأول وتبين أن المواسير الخارجية لمنزله نظيفة تماماً والعداد موجود داخل المنزل ولا يوجد أى اختلاط أو شوائب بالمياه من مياه الصرف الصحي.

وأضاف أنه تمت معاينة الخزان العلوى بمحطة المياه بعباد شارونة والتى يتم تغذية القرية من خلالها، وتبين انه مغلق تماماً وبإحكام ولا يوجد اى شبابيك أو منافذ خارجية تؤدى إلى الخزان.

ويهيب رئيس الشركة بجميع مواطنى المحافظة توخى الحذر فيما يتم نشره من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية تحسباً لإثارة البلبلة ونشر الذعر بين المواطنين مع التأكد من أى معلومات قبل نشرها أو الإدلاء بها .