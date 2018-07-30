رئيس موازنة الإدارة المحلية: 130 مليار جنيه موازنة المحافظات بالعام الجديد

أشرف عزوز وماجد تمراز - تصوير عمرو مصطفى

أكد عبد العزيز الطنطاوى رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، على أن موازنة المحافظات فى الموازنة الجديد للدولة تبلغ 130 مليار جنيه، مضيفا أنه وفقا لقانون التنمية المحلية الجديد، سيكون هناك سقف لموازنة كل محافظة، ومركز وفق عدة معايير من بينها درجة الفقر فى هذه المحافظة.

وأضاف الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية، فى الصعيد خلال كلمته فى مؤتمر التنمية المحلية واللامركزية فى مصر، المنعقد اليوم بأحد فنادق القاهرة، أن الدستور المصرى حدد معايير تطبيق اللامركزية سواء من الناحية المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، ونص كذلك على استمرار نظام المركزية فى الإدارة المحلية لمدة 5 سنوات لحين تطبيق اللامركزية.

وقال الهلباوى، إن هناك قطاعى بحاجة كبيرة لتطبيق اللامركزية وهما الصحة والتعليم، مضيفا أن المحافظات فى حاجة لتطوير مراكز المعلومات والموارد البشرية لتطبيق اللامركزية بشكل صحيح، موضحًا أن محافظتى قنا وسوهاج، يتم فيهما تطبيق اللامركزية بشكل كامل، وتقوم الإدارة المالية بإدارة الموازنة المخصصة لهما فى توفير الاحتياجات، وتنفيذ المشروعات دون تدخل من المستوى الأعلى .























































































































