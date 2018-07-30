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الإثنين، 30 يوليه 2018 11:40 ص
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رئيس الوزراء اليونانى يتفقد مدينة ساحلية تعرضت لحرائق الغابات

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:46 ص
رئيس الوزراء اليونانى يتفقد مدينة ساحلية تعرضت لحرائق الغابات جانب من حرائق غابات اليونان
أثينا (أ ش أ)
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تفقد رئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس اليوم الاثنين، مدينة ساحلية تقع شرق أثينا كانت قد تعرضت لحرائق غابات مهلكة خلال الأسبوع الماضى.

وذكرت صحيفة (كاثمرينى) اليونانية - عبر موقعها الإلكترونى - أن مسؤولى إدارة الإطفاء فى اليونان أعلنوا الليلة الماضية ارتفاع أعداد القتلى إلى 91 شخصا، ومازال 25 شخصا اَخرين فى عداد المفقودين.

ولم تتوفر أى معلومات إضافية حول زيارة رئيس الوزراء اليونانى لتلك المدينة .

وكان تسيبراس قد اعترف خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء اليونانى يوم الجمعة الماضى بأن تلك المأساة تركته يتساءل ما إذا كان بامكان حكومته التى يقودها اليسار أن تفعل المزيد لمنع مثل هذه الخسائر فى الأرواح.

 


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رئيس الوزراء اليونانى

اليونان

حرائق الغابات

مجلس الوزراء اليونانى

حرائق الغابات فى اليونان




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