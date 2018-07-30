رئيس الرقابة الإدارية لـ اليوم السابع: مؤتمر الشباب يمنح أبناءنا القوة والرئيس يدفع الجميع للتطوير

إيمان حنا

قال الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، إن مؤتمرات الشباب تتضح أهميتها يوما بعد يوم، ونلمس نتائجها الإيجابية على شبابنا، فحديثهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحاورهم معه يمنحهم القومة ومزيدا من الثفة بأنفسهم، ونجد تفاعلا أكبر فى المؤتمر السادس للشباب، وأتوقع مشاركة أكبر من شباب مصر فى المؤتمرات القادمة.

أضاف الوزير محمد عرفان، على هامش مشاركته فى مؤتمر الشباب السادس، أننا جميعا نتبادل الخبرات نحن والشباب لأن هدفنا التطوير بكل زواياه من أجل أن تكون مصر أفضل، والرئيس السيسي يحفز الجميع على السير للأمام وتطوير الذات، ويقدم نموذجا عمليا للشباب لقبول الرأى والرأى الآخر.

وأشاد الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بدور وزير الاتصالات السابق المهندس ياسر القاضى، فى إتمام المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية".

وكان الوزير عرفان، قد أكد أمام المؤتمر خلال جلسة المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، أن قاعدة البيانات هى "الفرشة الأساسية"، من أجل البدء فى إنشاء المدن الرقمية، كاشفا عن إمكانية البدء فى هذه المنظومة بمحافظة بورسعيد، لتصبح كل الخدمات مميكنة.

وأوضح أن هناك 12 شركة تكنولوجيا معلومات وخبراء مصريين وأجانب شاركوا فى هذه المنظومة، مشيدا بدور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق فى المنظومة، مؤكدا أن الرجل كان مدركا لأبعاد أهمية هذه المنظومة ولم يبخل بتمويلها.