رئيس الأفروأسيوى للتأمين : طرح شركات التأمين الحكومية فى البورصة يدعم المنافسة

كتب : حسام الشقويرى

اكد الدكتور عادل منير أمين عام الإتحاد الافروأسيوى للتأمين ، أن طرح شركات التأمين الحكومية فى البورصة يدعم سوق المنافسة فى القطاع ، كما يعمل على تطوير الشركات وإعادة هيكلتها بما يتلائم ومتطلبات وضعها الجديد، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق المعايير الخاصة بعمليات ما قبل الطرح ، الأمر الذى يؤدى الى إمكانية رفع معدلات النمو بما يتلاءم والحجم السوقى للشركات.

وأوضح عادل منير فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " أن طرح أجزاء من هذه الشركات بنسب محددة سلفا لايعد من قبيل الخصخصة كما يروج البعض ، ولكنه يعد بمثابة أداة تمويل مباشرة لدعم الشركات فى عمليات التطوير، ووضعها على قدم المساواة والمنافسة مع الشركات العالمية التى استطاعت فى الفترة الأخيرة الاستحواذ على نسب جديدة من حجم أعمال السوق ، بعد تراجع الشركات الحكومية التى تعانى من البيروقراطية والروتين .