video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 10:22 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس الأفروأسيوى للتأمين : طرح شركات التأمين الحكومية فى البورصة يدعم المنافسة

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:10 م
رئيس الأفروأسيوى للتأمين : طرح شركات التأمين الحكومية فى البورصة يدعم المنافسة الدكتور عادل منير
كتب : حسام الشقويرى
إضافة تعليق

اكد الدكتور عادل منير أمين عام الإتحاد الافروأسيوى للتأمين ، أن طرح شركات التأمين الحكومية فى البورصة يدعم سوق المنافسة فى القطاع ، كما يعمل على تطوير الشركات وإعادة هيكلتها بما يتلائم ومتطلبات وضعها الجديد، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق المعايير الخاصة بعمليات ما قبل الطرح ، الأمر الذى يؤدى الى إمكانية رفع معدلات النمو بما يتلاءم والحجم السوقى للشركات.

وأوضح عادل منير فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " أن طرح أجزاء من هذه الشركات بنسب محددة سلفا لايعد من قبيل الخصخصة كما يروج البعض ، ولكنه يعد بمثابة أداة تمويل مباشرة لدعم الشركات فى عمليات التطوير، ووضعها على قدم المساواة والمنافسة مع الشركات العالمية التى استطاعت فى الفترة الأخيرة الاستحواذ على نسب جديدة من حجم أعمال السوق ، بعد تراجع الشركات الحكومية التى تعانى من البيروقراطية والروتين .  

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأفرواسيوى للتأمين: تغييرات مجلس القابضة للتأمين تدعم طرح الشركات بالبورصة

الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين: نمو نشاط التأمين فى العالم بنسبة 33%

تامين

الافرواسيوى للتامين

اقتصاد




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة