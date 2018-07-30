دواوين الوزارات × 24 ساعة.. تشكل لجنة لبحث أسباب خروج قطار أسوان عن القضبان

كتب محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

"غادة والى" تطلق المرحلة الثانية من مسابقة الأفلام التوعوية صد المخدرات الثلاثاء

وزارة التموين:

التموين: بدء إضافة المواليد الجدد على البطاقات الأربعاء المقبل

وزارة التربية والتعليم:

التعليم: ضبط طالب بمدرسة كفر الشيخ الزراعية بعد تصوير ورقة امتحان الدور الثانى

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة تتابع حادث أتوبيس بورسعيد وتأمر بتوفير الرعاية للمصابين

وزارة الإسكان:

رئيس الوزراء: الانتهاء من أولى مراحل تطوير مناطق الرويسات بشرم الشيخ قريبا

وزارة الزراعة:

"الخدمات البيطرية": لا صلة لنا بما فعله مواطن بدهان حمار بلدى ليبدو "وحشيا"

وزارة النقل:

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

وزير النقل يشكل لجنة فنية لبحث أسباب خروج قطار أسوان عن القضبان

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة: قانون التنظيمات النقابية الجديد عالج ترهلات البنيان النقابى

وزارة الهجرة:

وزيرة الهجرة تتابع الاستعدادات النهائية للمنتدى الأول للمصريين بالخارج