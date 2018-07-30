حصاد الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 30-7-2018

كتب أحمد أبو حجر

شهد الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 30-7-2018، مجموعة متنوعة من الأخبار، فى مقدمتها إعلان وزير التجارة والصناعة عدم الغاء الحكومة لاستراتيجية صناعة السيارات، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية بترولية جديدة بين الهيئة العامة للبترول وشركة بى بى الإنجليزية، وفيما يلى عرضا لأهم أخبار الاقتصاد المصرى اليوم..

وزير الصناعة ينفى إلغاء الحكومة لاستراتيجية صناعة السيارات

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، عدم صحة البيانات والمعلومات التى تداولتها بعض وسائل الاعلام صباح اليوم بشأن إلغاء الحكومة لاستراتيجية صناعة السيارات.

وقال بيان للوزير، إن صناعة السيارات ومكوناتها تعد احد اهم الملفات التى تتولها الوزارة – شأنها شأن باقى الصناعات الأخرى- حيث يجرى حالياً إجراء مراجعة وتقييم لوضع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بهدف التوصل الى رؤية واضحة لمستقبل أفضل من حيث الكفاءة والفاعلية لصناعة السيارات ومكوناتها فى مصر.

البترول توقع اتفاقية جديدة مع "بى بى" البريطانية للتنقيب بخليج السويس

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن وزارة البترول لديها خطة طموح لزيادة الاستثمارات البترولية فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة وبالتالى زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز الطبيعى وهو ما ينعكس إيجابا على زيادة الاحتياطيات والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن عقد الاتفاقيات البترولية الجديدة وما توفره من استثمارات أحد الأساسيات التى تقوم عليها خطط زيادة الإنتاج باعتبارها الركيزة الأساسية وحجر الزاوية للأنشطة البترولية.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية بترولية جديدة للهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى البريطانية، للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما فى منطقة شمال شرق رمضان بخليج السويس باستثمارات حوالى 46 مليون دولار ومنحة توقيع 4 مليون دولار لحفر 3 آبار.

ووقع الاتفاقية المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والمهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لشركة بى بى شمال أفريقيا.

وأوضح الملا أن الاتفاقية الجديدة هى إحدى ثمار المزايدة العالمية للبحث عن البترول واستغلاله التى طرحتها هيئة البترول عام 2016، مشيرا إلى أن منطقة خليج السويس لازالت تحظى باحتمالات بترولية مشجعة على الاستثمار فى ظل ما تشهده الصناعة البترولية من تطور دائم فى أبحاثها ودراساتها واستخدامها التقنيات الحديثة فى كافة قطاعاتها.

وتجدر الإشارة إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقية يصل عدد الاتفاقيات البترولية التى تم توقيعها منذ 2014 وحتى الآن إلى 88 اتفاقية جديدة، وجارى حاليا العمل على الانتهاء من إجراءات استصدار 13 اتفاقية جديدة.

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع سفير الهند بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، راهول كولشريشث سفير دولة الهند لدى مصر، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات القوية بين مصر والهند، وأوجه التعاون المحتملة بين الجانب الهندى والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى مختلف المجالات.

وفى بداية اللقاء، أعرب الوزير عن ترحيبه بالسفير الهندى، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر والهند، ومؤكدا على التطلع لتنمية وتطوير هذه العلاقات فى مختلف المجالات.

وقدم السفير نبذة عن برنامج التعاون الفنى والاقتصادى الهندى والذى يقدم منحًا تدريبية لتنمية مهارات الكوادر بالحكومة المصرية فى العديد من المجالات، فضلا عن خطوط الائتمان (تسهيلات مالية) التى تقدمها الحكومة الهندية للدول الإفريقية بهدف تطوير الشركات الحكومية وكذلك المساهمة فى مشروعاتها التوسعية.

واستعرض توفيق مجالات وأنشطة الشركات التابعة للوزارة، مشيرًا إلى ما تقوم به الشركات القابضة من تحليل لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة لها وذلك على مستوى القطاعات الصناعية التى تعمل بها تلك الشركات.

من جانبه، أثنى السفير على العلاقات الثنائية والتعاون المثمر بين مصر والهند، مبديًا رغبة الجانب الهندى بزيادة استثماراته فى مصر والاهتمام بالتعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى العديد من المجالات، لافتًا إلى أن الاستثمارات الهندية فى مصر بلغت 50 شركة، فيما وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى نحو 3 مليارات دولار سنويًا.

وفى ختام اللقاء، أشار الوزير إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الهندية فى عدد من القطاعات الصناعية، مؤكدا ترحيب الوزارة وتشجيعها للشراكة مع شركات القطاع الخاص ذات القدرات العالية فى النواحى الإدارية والفنية والمالية والتسويقية، والحرص على استغلال الأصول غير المستغلة للشركات واستثمارها بالشكل الأمثل.

وزير التجارة يتلقى تقرير مؤشرات أداء الكفاية الإنتاجية خلال يونيو الماضى

تلقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة تقريراً حول مؤشرات أداء مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني خلال شهر يونيو الماضى، وذلك في إطار المتابعة الشهرية لجهود الوزارة للارتقاء بالتدريب الفني والمهني وأنشطة الكفاية الإنتاجية.

وأوضح المهندس أحمد الغمازى، رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني، أن المصلحة انتهت من امتحانات الدبلوم للعام التدريبي 2017/2018 دور أول لكافة التخصصات، بالإضافة إلى إعلان نتيجة دبلومة التلمذة الصناعية للعام التدريبي 2017/2018 حيث بلغ إجمالي الناجحين 8 آلاف و535 طالبا بنسبة نجاح بلغت 76%، مشيراً إلى أنه جار الإعداد لامتحانات دور ثان لسنوات النقل، كما قامت المصلحة خلال شهر يونيو الماضي بتنفيذ دورتين تدريبيتين لعدد 8 متدربين.

وأشار رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، إلى أن المصلحة تستهدف خلال المرحلة الحالية التركيز على برامج التدريب المهني المتطور وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات التكنولوجية المتطورة والتي تؤهلهم للتعامل مع الماكينات التي تعمل بالتكنولوجيات الحديثة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على تطوير أنظمة التدريب المهني والفني المتبعة في المصلحة لتضييق الفجوة بين مهارات خريجي التدريب والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال تطوير الورش لتتطابق مع مراكز التدريب الدولية وتطوير المناهج لتواكب المهارات المطلوبة لسوق العمل وخلق هيكل إداري كفء ومناسب لاحتياجات سوق العمل، ووضع معايير واضحة لاختيار وتقييم المدربين، وتوفير كافة الوسائل والأدوات اللازمة للتعليم والتدريب والمساهمة في تغيير النظرة المجتمعية لخريجي مراكز التدريب المهني والتعليم الفنى.

وفى هذا الإطار، أوضح الغمازى أن المصلحة نجحت فى مراجعة ملفات مهن CNC فرايز، ومهن CNCخراطة، وصيانة الحاسبات والشبكات، بالإضافة إلى تطوير المناهج لمهن الطاقة الجديدة والمتجددة والملابس الجاهزة، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً تطوير مناهج 17 مهنة، إلى جانب إعداد المواد العلمية لمهنة تجهيز وتصنيع الخضر والفاكهة المزمع تصنيعها بمحطة تدريب أكتوبر، فضلاً عن التعاون مع شركة ABB للصناعات الكهربائية لتطوير مهنة التحكم الآلي في عدد 5 مراكز تدريب تابعة للمصلحة.

وحول نشاط الإنشاءات والتأهيل لمراكز التدريب المهني، لفت رئيس المصلحة إلى أن المصلحة قامت بتوقيع 4 عقود لتوريد المعدات المتعاقد عليها لمراكز المصلحة، بالإضافة إلى الانتهاء من اختبار المهمات للتركيب والحفر لمد الكابلات للتغذية الكهربائية بمركز النقل الخفيف بوادي حوف، مشيراً إلى أنه يجري حالياً استكمال تأهيل مجمع مراكز محرم بك ومركز طنطا، حيث بلغت نسبة التنفيذ 91% لكل منها، وتنفيذ التأهيل الجزئي لمراكز العاشر من رمضان ومنطقة شمال القاهرة ومعسكر مرسى مطروح، بالإضافة إلى استكمال إنشاء مركز كوم أوشيم بالفيوم ومركز الأميرية التجريبي ومعهد تدريب الكوادر.

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..ورأس المال يفقد 2.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 862.810 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 139 مليون ورقة مالية بقيمة 528 مليون جنيه عبر تنفيذ 17.2 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 66.44% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 28.45%، والعرب على 5.12% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.76% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.23%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 2.3 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 21.9 مليون جنيه، 14.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 46.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 15297 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 2546 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 15129 نقطة

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23% عند مستوى 740 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1915 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 474 نقطة.

وارتفعت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 101 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.