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الإثنين، 30 يوليه 2018 07:14 م
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حركة تنقلات الداخلية: اللواء خالد فوزى مساعدا الوزير للإعلام

الإثنين، 30 يوليه 2018 07:15 م
حركة تنقلات الداخلية: اللواء خالد فوزى مساعدا الوزير للإعلام وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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أفادت مصادر مطلعة أن حركة تنقلات الداخلية شملت اللواء خالد فوزى مساعد الوزير للإعلام والعلاقات.

 

وشملت الحركة تصعيد عدد من القيادات، وجاء أبرزها تعيين اللواء أحمد أبو السعود للأمن المركزى، واللواء مصطفى شحاتة مديرا لأمن الجيزة، واللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، واللواء كمال الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون.

 

كما شملت الحركة تعيين اللواء محمود أبو عمرة مديرا لمباحث الوزارة، واللواء هانى جرجس حكمدار القاهرة، واللواء أشرف الجندى مدير لمباحث القاهرة.

 

 


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