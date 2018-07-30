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الإثنين، 30 يوليه 2018 02:41 م
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حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بإمبابة

الإثنين، 30 يوليه 2018 01:10 م
حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بإمبابة حشيش - صورة أرشيفية
كتب سليم على
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قررت نيابة إمبابة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل بيعها للمواطنين بدائرة القسم. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، واعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه. 
 
وأشارت التحقيقات، إلى أن تحريات ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، أكدت تورط المتهم فى الاتجار بمخدر الحشيش، وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تم القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحششيش، وتبين أنه سابق اتهامه فى عدة قضايا.  

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