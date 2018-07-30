حبس المتهم بقتل طالبة كلية التمريض شنقا بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة مدينة نصر أول الكلية، بحبس سائق توك توك المتهم بقتل طالبة كلية التمريض بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيق .

البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بالعثور على جثة "أسماء" طالبة بكلية التمريض جامعة الأزهر مقتولة داخل شقة بالحى العاشر، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن الفتاة من محافظة الدقهلية، وتدرس بجامعة الأزهر حضرت للقاهرة للتدريب فى مستشفى خاص.

وتبين من المعاينة الأولية أن الفتاة توفيت نتيجة الخنق والذبح، وانتقل فريق من نيابة مدينة نصر أول لمعاينة واقعة جريمة قتل، بعدما أنهى مجهول حياة طالبة بجامعة الأزهر وذبحها داخل شقتها، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.