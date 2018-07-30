video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 04:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تنظيم القاعدة يتبنى هجوما على قرية بشمال مالى

الإثنين، 30 يوليه 2018 04:35 م
تنظيم القاعدة يتبنى هجوما على قرية بشمال مالى الجيش المالى- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

ذكرت قناة يورونيوز الأوروبية، اليوم الاثنين، أن فرع تنظيم القاعدة فى الصحراء الكبرى بإفريقيا تبنى هجوما بقذائف على قرية بشمال مالى خلال الانتخابات الرئاسية بالبلاد.

ونقلت القناة عن مجموعة (سايت) للاستخبارات (وهى شركة ربحية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية)، أنه خلال الاقتراع، أطلق مسلحون 10 قذائف هاون على قرية (اجولهوك) بمدينة (كيدال) فى إقليم (أزواد) شمال مالى أمسالأحد، ما نتج عنه تعطل العملية الانتخابية.

وأوضحت القناة نقلاً عن (سايت)، أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، إحدى الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، قد تبنت فى بيان لها مسؤولية مهاجمة قوات بعثة الأمم المتحدة والقوات الفرنسية فى (أجولهوك) خلال الانتخابات فى مالي.

وقالت الجماعة - فى بيانها - إن هذا التفجير هو رسالة منها إلى فرنسا بأن الحرب بيننا لن تنتهي.

وكانت مراكز الاقتراع فى مالي، والبالغ عددها 23 ألف مكتب، قد فتحت أبوابها صباح أمس الأحد فى البلاد وخارجها أمام نحو 8 ملايين ناخب؛ للإدلاء بأصواتهم فى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن تعلن النتائج الأولية لهذه الانتخابات فى 3 أغسطس المقبل، على أقصى تقدير وذلك قبل جولة ثانية محتملة فى 12 أغسطس، حيث يتوجه الناخبون فى هذا البلد الواقع فى غرب أفريقيا إلى صناديق الاقتراع من أجل تجديد ولاية الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا (73 سنة) أو انتخاب أحد منافسيه البالغ عددهم 23 بما فى ذلك زعيم المعارضة سوميولا سيسى وامرأة واحدة فقط دجنبا ندايي.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 4 من عناصر تنظيم القاعدة فى غارة لطائرة دون طيار فى محافظة مأرب اليمنية

قوات النخبة الشبوانية تقتل 6 من عناصر تنظيم القاعدة فى اليمن

تنظيم القاعدة

مالى

اخبار مالى

الارهاب فى مالى




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة