تعيين اللواء علاء متولى مديرا للإدارة العامة لمرور الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا بتعيين اللواء علاء الدين متولى مديرا للإدارة العامة لمرور الجيزة خلفا للواء طارق حجاج مدير المرور السابق، وذلك خلال حركة التنقلات الجديدة بالوزارة.

شغل مدير المرور الجديد العديد من المناصب القيادية بالقطاع الشرطى، حيث عمل لأكثر من 20 عاما مديرا لإدارة الإصدارات الأحوال المدنية، ثم تمت ترقيته برتبة عميد لمساعد الوزير لإدارة المزارات السياحية بالقاهرة، ثم ترقيته برتبة لواء لإدارة مرور القاهرة ليقضى بها ثلاث سنوات.

كما تمت ترقية اللواء علاء الدين متولى بالمرور، ليشغل منصب وكيلا لقطاع الشرق بمرور القاهرة فى شهر أغسطس الماضى، وتم تصعيده مديرا للإدارة العامة لمرور القاهرة ثم مديرا لمرور الجيزة.

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2018م، حيث وضعت الحركة وفقاً للقواعد والمقررات الوظيفية، وروعى فيها الظروف الاجتماعية والبعد الإنسانى بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفى والنفسى لكل الضباط.