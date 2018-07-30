تعرف على السيرة الذاتية للواء علاء عبد الظاهر مساعد الوزير للحماية المدنية

كتب عبد الرحمن سيد

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات داخل قطاع الحماية المدنية، وتم تعيين اللواء علاء عبد الظاهر مديرا للإدارة العامة للحماية المدنية، خلفا للواء على عبد المقصود الذى شغل ذات المنصب.

اللواء علاء عبد الظاهر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الجديد، تخرج فى كلية الشرطة عام 1982 وشغل العديد من المناصب لعل أبرزها منصب مدير الحماية المدنية بالقاهرة وبمعهد علوم الأدلة الجنائية والنقل والمواصلات والعمليات الخاصة، والتليفونات والسكة الحديد والأمن المركزى حتى وصل إلى منصب مساعد الوزير للحماية المدنية.

ويعد اللواء عبد الظاهر من القيادات الأمنية المشهود لها بالكفاءة والحنكة فى هذا القطاع، وعاش فترة عصيبة أثناء عمله بمنصب مدير إدارة المفرقعات بالقاهرة، ونظرا لحكمته ساهم فى تدريب ضباطه فى التصدى لسيل العبوات والأجسام الغريبة التى ظهرت خلال فترة ما بعد حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وساهم فى إنقاذ أرواح العديد من المواطنين فى انفجار الاتحادية وإبطال مفعول عبوات كانت متواجدة بالمكان، والذى أصيب فيها آنذاك وتم نقله إلى المستشفى، ولحبه الشديد لعمله عاد مرة أخرى واستمر فى التصدى للعبوات حتى تم القضاء عليها تمام فى مناطق العاصمة.

كما شغل منصب نائب مدير الحماية المدنية وتصدى للعديد من الحرائق الضخمة ما بين عقارات وشقق سكنية وورش ومصانع، وساهمت سرعة انتقاله للبلاغات فى محاصرة الحرائق والسيطرة عليها فى وقت قصير، وسرعة التعامل مع كل أنواع الحرائق، وساهم فى إنقاذ ارواح المواطنين التى حاصرتهم النيران بمساكنهم، ونظرا لكفاءته العالية تم تعيينه مديرا للحماية المدنية.