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الإثنين، 30 يوليه 2018 04:44 م
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تشغيل أول خط جوى مباشر بين مقاطعة تشجيانج الصينية وموسكو

الإثنين، 30 يوليه 2018 04:40 م
تشغيل أول خط جوى مباشر بين مقاطعة تشجيانج الصينية وموسكو الطيران الصينى- أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت شركه خطوط طيران العاصمة الصينية (بكين) تشغيل أول خط جوى مباشر يربط مدينة هانجتشو بمقاطعة تشجيانج شرقى الصين بالعاصمة الروسية (موسكو).

وقالت الشركة –فى بيان اليوم الاثنين- إنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية أسبوعيا أيام السبت والثلاثاء والخميس.

وتقوم شركات الطيران التى يوجد مقرها فى بكين بتشغيل خطوط متعددة للرحلات الجوية المباشرة لمسافات طويلة من هانجتشو إلى وجهات دولية تشمل مدريد (إسبانيا) وفانكوفر (كندا) وسايبان عاصمة أكبر جزيرة لما يعرف باسم مجموعة دول الكومنولث لجزر ماريانا الشمالية التابعة للولايات المتحدة.

 


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