ترقية اللواء هانى سعيد وكيلا للإدارة العامة للحماية المدنية بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات داخل قطاع الحماية المدنية، وتم تعيين اللواء هانى سعيد وكيل للإدارة العامة للحماية المدنية بمدينة نصر، نظرا لكفاءته فى القطاع وتم تعيين اللواء هشام صادق مديرا للحماية المدنية بالجيزة.

واللواء هانى سعيد من القيادات الأمنية المشهود لها بالكفاءة والحنكة فى هذا قطاع الحماية المدنية، وتقلد العديد من المناصب، حيث عمل مديرا لقطاع الإطفاء بالجيزة، ثم نائبا لمدير الحماية المدنية، ثم مديرا للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة ثم وكيلا للإدارة العامة للحماية المدنية بمدينة نصر.

ويعتبر اللواء هانى سعيد، من أكفأ الضباط ويتميز بالتعامل بحرفية وحنكة فى التصدى للحرائق بشتى أنواعها، وساهم فى إنقاذ عشرات المواطنين من النيران التى تشتعل بالعقارات والمنشآت، وتم تكريمه ضمن عدد كبير من الضباط الأكفاء فى عملهم داخل إدارات الحماية المدنية بمديريات الأمن المختلفة خلال الشهور الماضية.

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الحركة العامة، اعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2018، حيث وضعت الحركة وفقاً للقواعد والمقررات الوظيفية، وروعى فيها الظروف الاجتماعية، والبعد الإنسانى بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفى والنفسى لكافة الضباط.