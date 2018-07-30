video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 10:53 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ترقية اللواء هانى سعيد وكيلا للإدارة العامة للحماية المدنية بمدينة نصر

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:16 م
ترقية اللواء هانى سعيد وكيلا للإدارة العامة للحماية المدنية بمدينة نصر اللواء هانى سعيد وكيل للإدارة العامة للحماية المدنية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات داخل قطاع الحماية المدنية، وتم تعيين اللواء هانى سعيد وكيل للإدارة العامة للحماية المدنية بمدينة نصر، نظرا لكفاءته فى القطاع وتم تعيين اللواء هشام صادق مديرا للحماية المدنية بالجيزة.

واللواء هانى سعيد من القيادات الأمنية المشهود لها بالكفاءة والحنكة فى هذا قطاع الحماية المدنية، وتقلد العديد من المناصب، حيث عمل مديرا لقطاع الإطفاء بالجيزة، ثم نائبا لمدير الحماية المدنية، ثم مديرا للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة ثم وكيلا للإدارة العامة للحماية المدنية بمدينة نصر.

ويعتبر اللواء هانى سعيد، من أكفأ الضباط ويتميز بالتعامل بحرفية وحنكة فى التصدى للحرائق بشتى أنواعها، وساهم فى إنقاذ عشرات المواطنين من النيران التى تشتعل بالعقارات والمنشآت، وتم تكريمه ضمن عدد كبير من الضباط الأكفاء فى عملهم داخل إدارات الحماية المدنية بمديريات الأمن المختلفة خلال الشهور الماضية.

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الحركة العامة، اعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2018، حيث وضعت الحركة وفقاً للقواعد والمقررات الوظيفية، وروعى فيها الظروف الاجتماعية، والبعد الإنسانى بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفى والنفسى لكافة الضباط.                   

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعيين اللواء محمود عبد الرازق مديرا للإدارة العامة لمرور القاهرة

حركة تنقلات الداخلية

حركة تنقلات الشرطة

حركة تنقلات الداخلية المصرية

تنقلات الشرطة 2018

حركة الداخلية 2018

وزير الداخلية

اللواء محمود توفيق

حركة ترقيات الشرطة حركة تنقلات ضباط الشرطة

حركة الداخلية

اخبار وزارة الداخلية

اخبار الداخلية

اخبار الشرطة المصرية




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة