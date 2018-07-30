video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 03:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ترامب يزعم وجود علاقة عمل سابقة بينه وبين المحقق الخاص بالتدخل الروسى

الإثنين، 30 يوليه 2018 02:34 ص
ترامب يزعم وجود علاقة عمل سابقة بينه وبين المحقق الخاص بالتدخل الروسى ترامب ومولر
(أ ف ب)
إضافة تعليق

جدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مزاعمه بوجود "تضارب فى المصالح" يحب أن يمنع المدعى الخاص روبرت مولر من متابعة مهامه فى التحقيق بالتدخل الروسى فى انتخابات عام 2016 الرئاسية، مشيرا إلى وجود علاقة عمل سابقة بينهما.

وفى سلسلة تغريدات استهدفت مصداقية مولر، زعم ترامب أنه سبق أن كان بينه وبين مولر "علاقة عمل سيئة جدا ومحل نزاع".

وهذه هى المرة الأولى التى يفصّل فيها ترامب بشكل علنى ادعاءات سابقة وغامضة حول تضارب مصالح مع مولر.

وكتب ترامب فى تغريدة على موقع تويتر: "هل ينوى مولر يوما الإفصاح عن تضارب مصالحه مع الرئيس ترامب، بما فى ذلك حقيقة أنه كانت بيننا علاقة عمل سيئة جدا ومحل نزاع، وأنا رفضت تعيينه على رأس مكتب التحقيقات الفدرالى (قبل يوم من تعيينه مدعيا خاصا)، وأن كومى هو صديقه المقرّب".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نشرت فى يناير ان ترامب حاول فى يونيو 2017 طرد مولر لكنه تراجع بعد أن هدد المستشار القانونى للبيت الأبيض دون ماكجان بالاستقالة فى حال أجبره الرئيس على تنفيذ الأمر.

وذكرت التايمز أن ترامب أشار إلى تضارب مصالح مع مولر فى ثلاثة مواضع تجعل الأخير غير مؤهل لرئاسة التحقيق فى التدخل الروسي.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المحقق الأمريكى "مولر" يقدم قائمة الشهود الخاصة بمحاكمة مدير حملة ترامب

الصحافة العالمية اليوم: محامى ترامب السابق يكشف معرفته باجتماع حملته فى الانتخابات مع الروس عام 2016.. وروبرت مولر يدرس تغريدات الرئيس الأمريكى فى إطار تحقيقات روسيا.. والجارديان: داعش ذبحت عائلات السويداء

المحقق الخاص بالتدخل الروسى

ترامب

امريكا

الانتخابات الامريكية

روسيا

مولر




لا تفوتك
السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة