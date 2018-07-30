ترامب يزعم وجود علاقة عمل سابقة بينه وبين المحقق الخاص بالتدخل الروسى

(أ ف ب)

جدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مزاعمه بوجود "تضارب فى المصالح" يحب أن يمنع المدعى الخاص روبرت مولر من متابعة مهامه فى التحقيق بالتدخل الروسى فى انتخابات عام 2016 الرئاسية، مشيرا إلى وجود علاقة عمل سابقة بينهما.

وفى سلسلة تغريدات استهدفت مصداقية مولر، زعم ترامب أنه سبق أن كان بينه وبين مولر "علاقة عمل سيئة جدا ومحل نزاع".

وهذه هى المرة الأولى التى يفصّل فيها ترامب بشكل علنى ادعاءات سابقة وغامضة حول تضارب مصالح مع مولر.

وكتب ترامب فى تغريدة على موقع تويتر: "هل ينوى مولر يوما الإفصاح عن تضارب مصالحه مع الرئيس ترامب، بما فى ذلك حقيقة أنه كانت بيننا علاقة عمل سيئة جدا ومحل نزاع، وأنا رفضت تعيينه على رأس مكتب التحقيقات الفدرالى (قبل يوم من تعيينه مدعيا خاصا)، وأن كومى هو صديقه المقرّب".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نشرت فى يناير ان ترامب حاول فى يونيو 2017 طرد مولر لكنه تراجع بعد أن هدد المستشار القانونى للبيت الأبيض دون ماكجان بالاستقالة فى حال أجبره الرئيس على تنفيذ الأمر.

وذكرت التايمز أن ترامب أشار إلى تضارب مصالح مع مولر فى ثلاثة مواضع تجعل الأخير غير مؤهل لرئاسة التحقيق فى التدخل الروسي.