تحقيقات اغتصاب سائق لسيدة: استدرجها لمنطقة زراعية واعتدى عليها جنسيًا

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة كرداسة، أن المتهم باغتصاب ربة منزل أثناء توصيلها بواسطة التوك توك الخاص به، استغل مروره بمنطقة خالية من السكان وارتكب جريمته.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم أثناء توصيل المجنى عليها، انحرف عن طريقه، وتوجه لمنطقة زراعية خالية من السكان، واعتدى جنسيا على الضحية ثم فر هاربا، وعقب ذلك توجهت المجنى عليها إلى مركز شرطة كرداسة، وأبلغت عن الواقعة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه يوم الحادث عقب انتهائه من وردية العمل، شاهد المجنى عليها البالغة من العمر 50 عامًا، فعرض عليها توصيلها أثناء عودته لمسكنه، حيث إنهما يقيمان بذات الشارع، بالإضافة إلى أنها كانت متزوجة من عامل تربطه به علاقة قرابة، إلا أنها مطلقة منه منذ فترة.

وأضاف المتهم، أن المجنى عليها استقلت التوك توك بصحبته، وخلال توصيلها دار بينهما حديث عادى، إلا أن الشيطان عبث بفكره، وآثار شهوته تجاه السيدة، حيث تحكمت به غرائزه وقرر اغتصابها، فانتهز فرصة مروره بمنطقة قريبة من منشأة البكارى دائرة مركز شرطة كرداسة، تحتوى على زراعات، واستبدل طريق العودة، وعندما استفسرت منه عن سبب تغيير الطريق، ادعى أنه طريق ممهد ومختصر.

وقرر قاضى معارضات محكمة جنح كرداسة، تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه باغتصاب ربة منزل، أثناء توصيلها بواسطة التوك توك الخاص به.