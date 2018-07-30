تحرير 1349 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية

وكلف اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، اللواء محمد درويش مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة مرورية مكبرة على الطرق الرئيسية، والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1349 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، و190 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 21300 جنيه، وسحب 22 دراجة نارية وحجز 7 دراجات.

كما تمكن رجال المرور بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، من سحب 39 رخصة وتحصيل 3950 جنيه غرامة.