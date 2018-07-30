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الإثنين، 30 يوليه 2018 06:14 م
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تحرير 1064 مخالفة مرورية وضبط سائقين تعاطوا مخدرات خلال حملة مرورية بمطروح

الإثنين، 30 يوليه 2018 05:19 م
تحرير 1064 مخالفة مرورية وضبط سائقين تعاطوا مخدرات خلال حملة مرورية بمطروح حملة مرورية - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 1064 مخالفة مرورية وتحصيل 20 ألف جنيه غرامات فورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.
 
قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، إن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 170 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
 
كما تم أخذ عينات عشوائية من 15 من قائدي السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطي 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة.
 
وتم التنبيه على القوات، بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
 
 

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