تجمع أقارب مسجل شقى خطر أمام قسم ثان المحلة بعد القبض عليه

الغربية – عادل ضرة

تمكن الرائد أحمد عبد الشافى رئيس مباحث قسم ثان المحلة بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط عاطل يدعى حمادة شقوير مسجل شقى خطر محكوم عليه بالسجن سنتين فى قضية، بعد إعداد كمين لضبطه.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى نائب المدير لقطاع المحلة بضبط المتهم، وعلى إثر ذلك تجمع عدد من أقارب المتهم أمام ديوان القسم، الأمر الذى أدى لتعطل حركة مرور السيارات. وانتقلت القيادات الأمنية للقسم وتم احتواء الموقف وصرف المواطنين من أمام القسم وإيداع المتهم بمحبسه لحين عرضه على النيابة العامة.