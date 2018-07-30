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الإثنين، 30 يوليه 2018 03:57 م
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تجديد حبس عاطل سرق أجهزة كهربائية من شقة بالمعصرة

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:07 م
تجديد حبس عاطل سرق أجهزة كهربائية من شقة بالمعصرة محكمة -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة أجهزة كهربائية من شقة ربة منزل، فى دائرة قسم شرطة المعصرة.
 
وتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من "ك.ح" 65 سنة ربة منزل تفيد باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة شاشة LCD  50 بوصة، جهاز ميكروويف، و2 جهاز رسيفر، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، بالانتقال والفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة وبعثرة محتوياتها، وتحرر المحضر رقم 19698 لسنة 2018 جنح حلوان.
 
ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة  "ك.ن" 26 سنة عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 21891 لسنة 2017 جنح حلوان " سرقة مسكن " والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 6399 لسنة 2018 جنح حلوان "ضرب" والمقضي فيها بالحبس 3  شهور بجلسة 26/4/2018.
 
وبإعداد الأكمنة تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام أجنة حديدية تخلص منها بإلقائها بالطريق العام، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.
 
وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب واقعه سرقة 30 علبة سجائر " مختلفة الماركات"، ومبلغ مالى 700 جنيه من داخل محل بقالة فى حدائق حلوان ملك  جمال.ع.غ.غ. 55 سنة بأسلوب "كسر القفل"، وتم بإرشاده ضبط 27 علبة سجائر من متحصلات الواقعة بمسكنه.
 
وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة وأضاف بأنه كان فى سبيله للإبلاغ فتحررت المحاضر اللازمة.

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