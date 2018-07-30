تجديد حبس رئيس حركة بريد بلبيس لتزويره 18 بيان نجاح إلى وحدة المرور

الشرقية - فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة بلبيس، اليوم الإثنين، تجديد حبس رئيس حركة بريد بلبيس، 45 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التزوير فى الخطابات المسجلة والأختام فى بيانات النجاح الصادرة من إدارة بلبيس التعليمية، وتزوير محتوياتها لرغبى استخراج رخصة القيادة، مقابل تحقيق استفادة مالية.

وتبين من التحقيقات بناء على ما جاء بتحريات مباحث البريد، برئاسة العقيد تامر مكاوي، رئيس مباحث بريد شرق الدلتا، بإشراف اللواء مصطفى النمر، مدير شرطة النقل والمواصلات وبالتنسيق مع مدير مباحث شرطة النقل والمواصلات، تلاعب رئيس حركة بريد بلبيس، فى بيانات النجاح، حيث تقوم وحدة مرور بلبيس، بإرسال بيانات النجاح من خلال البريد، إلى إدارة بلبيس التعليمية للاستعلام عن صحتها وكونها مزورة أم لا، ويتم ذلك من خلال البريد، وبعد إرسال إدارة بلبيس الرد والإفادة بأن بيان النجاح مزور، يقوم رئيس حركة بريد بلبيس، بالتزوير والتلاعب فى التقرير بأن البيان صحيح، مقابل استفادة مالية من راغبى استخراج رخص قيادة بالتحايل على القانون، وتبين قيامه بتزوير 18 بيان نجاح.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بلاغا يفيد ضبط مباحث البريد، من لـ "باسم م ح" رئيس حركة بريد بلبيس، بتهمة التزوير فى محررات رسمية مقابل استفادة مالية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6663 إدارى مركز شرطة بلبيس لسنة 2018.

وكشفت التحقيقات التى قام بها ضباط البريد، برئاسة العقيد تامر مكاوي، رئيس مباحث البريد، ورود معلومات سرية، عن قيام " ب م ح" رئيس حركة بريد بلبيس، بالتزوير والتلاعب فى الخطابات المسجلة، الواردة من إدارة بلبيس التعليمية، والصادرة لوحدة مرور بلبيس، وذلك عن طريق تزوير الخطابات المسجلة والأختام التى عليها، وكذلك الطوابع البريدية الخاصة بها وتزوير محتويات هذة الخطابات من بيانات نجاح خاصة براغبى استخراج رخص القيادة من وحدة مرور بلبيس مقابل تحقق استفادة مادية.

وتوصلت التحريات السرية إلى صحة الواقعة، وقيام وحدة مرور بلبيس بإرسال بيانات النجاح بأسماء عدد من الأشخاص، من خلال البريد إلى إدارة بلبيس التعليمية، للتأكد من صحتها، وتبين من التحقيقات بعد إرسال إدارة بلبيس الإفادة إلى وحدة المرور، يقوم المتهم بتزويرها مقابل إفادة مالية، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة.