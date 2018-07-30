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الإثنين، 30 يوليه 2018 07:47 م
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بروتوكول تعاون بين جامعتى سوهاج والنيل لخدمة الطلاب

الإثنين، 30 يوليه 2018 07:14 م
بروتوكول تعاون بين جامعتى سوهاج والنيل لخدمة الطلاب جانب من توقيع البروتوكول
سوهاج محمود مقبول
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وقع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج بروتوكول تعاون مع الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لطلاب الدراسات العليا المقيمين بمحافظة سوهاج، وباقى محافظات الوجه القبلى للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بكلية تكنولوجيا المعلومات وكلية إدارة الأعمال بجامعة النيل الأهلية.

وأوضح عزيز أن البروتوكول سيوفر خدمة تعليمية وبحثية جيدة لطلاب الوجه القبلى دون حاجة إلى مصروفات الانتقال والإقامة، حيث يتم التدريس والامتحانات بجامعة سوهاج من خلال غرف دراسية وأجهزة مؤتمرات مرئيّة داخل الجامعة، وتحت إشراف أعضاء هيئة تدريس على أن يتم التدريس ووضع الامتحانات وتصحيحها بمعرفة المتخصصين من جامعة النيل، وذلك طبقا لمعايير الجودة، مضيفاً أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار رسالة الجامعة فى زيادة التعاون المشترك بين الجامعات الحكومية والأهلية، لتوفير البحث العلمى والتعليم العالى لكافة الطلاب على مستوى الجمهورية.

 كما تم الاتفاق على قيام جامعة النيل باستقبال مجموعات من طلاب كليات الهندسة والتعليم الصناعى والعلوم لزيادة معامل جامعة النيل والتدريب بها خلال الإجازه الصيفية.

حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور أحمد حسن عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور حسن على عميد كليه إدارة الإعمال بجامعة النيل، والدكتور محمود على أبو العز مدير مركز الخدمات الإلكترونية بجامعة سوهاج.


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