بالأسماء.. نننشر تفاصيل حركة ترقيات وتنقلات وزارة الداخلية

كتب محمود عبد الراضى – دينا الحسينى

أعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إعتمد الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة لعام 2018م ..

ووضعت الحركة وفقاً للقواعد والمقررات الوظيفية وروعى فيها الظروف الإجتماعية والبعد الإنسانى بما يضمن تحقيق الإستقرار الوظيفى والنفسى للسادة الضباط ... وقد جاءت أهم ملامح الحركة على النحو التالى : -

 لواء/إيهاب خيرت أحمد فرحات – مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا ( ندب ) .

 لواء/شعبان زكى عبدالتواب حسن – مساعد الوزير لقطاع المنافذ ( ندب ) .

 لواء دكتور/مصطفى عبدالحميد شحاته غويل – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة ( ندب ) .

 لواء دكتور/طارق عزت عبدالمعطى محمد – مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية ( ندب ).

 لواء/على حسين محمد مصطفى سلطان–مساعد الوزير لقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ندب ) .

 لواء/أحمد عبدالمنعم عبدالرحمن الطباع – مساعد الوزير لقطاع الأفراد ( ندب ) .

 لواء/أحمد محمد أحمد عتمان – مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا ( ندب ) .

 لواء/هشام يحيى عيسى محمود ناصر – مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة ( ندب ) .

 لواء/أحمد محمد محمد مصطفى – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى ( ندب ) .

 لواء/جمال موسى السيد عبدالبارى – مساعد الوزير لقطاع الأمن ( ندب ) .

 لواء/أمجد على عبدالفتاح على عبدالله –مساعد الوزير لمنطقة القناة ( ندب ) .

 لواء/علاء الدين عبدالفتاح محمد مصطفى – مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد (ندب).

 لواء/خالد إسماعيل محمد فوزى إسماعيل – مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات (ندب).

 لواء/عمر محمد عبدالعال هندى –مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد ( ندب ) .

 لواء/السيد كمال السيد إبراهيم الدهشان –مساعد الوزير لقطاع الأمن الإجتماعى ( ندب ) .

 لواء/صلاح عبدالجواد أحمد الشاهد –مساعد الوزير لقطاع التدريب ( ندب ) .

 لواء/مصطفى أنسى مصطفى محمد علام – مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين ( ندب).

 لواء/زكريا أبوهاشم عبدالودود غمرى –مساعد الوزير لقطاع السجون ( ندب ) .

 لواء/محمد منصور محمد عبدالواحد –مساعد الوزير مدير أمن القاهرة ( ندب ) .

 لواء/أحمد إسكندر محمد حسن – مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى ( ندب ) .

 لواء/علاء الدين سليم قبيصى سليم سليم - مساعد الوزير لقطاع الأمن العام ( ندب ) .

 لواء / أحمد محمد الأنور البرعى – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى .

 لواء/ رضا السيد أحمد عبد المجيد طبلية – مدير أمن القليوبية .

 لواء/ مصطفى صالح محمد الرزاز – مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات .

 لواء/ علاء الدين فتحى عبدالظاهر حسن – مدير الإدارة العامة للحماية المدنية .

 لواء/ عبد الله عبد المنعم عبدالله عبد الله خليفة – مدير أمن الشرقية.

 لواء/ السيد عزب حسن السيد – مدير الإدارة العامة لأمن الموانىء.

 لواء/ نائل محمد رشاد السيد عثمان – مدير أمن أسوان ( ندب ) .

 لواء/ مجدى أحمد السيد أحمد عامر – مدير أمن المنيا ( ندب ) .

 لواء/ مجدى أحمد محمد خراجة – مدير أمن قنا ( ندب ) .

 لواء/ فريد مصطفى محمد صابر – مدير أمن كفر الشيخ ( ندب ).

 لواء / أحمد أمين أحمد محمود أبو عقيل – مدير أمن جنوب سيناء ( ندب ) .

 لواء/ طارق أحمد على الجبالى - مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.

 لواء دكتور/محمد يوسف محمد الأبشيهى – مدير الإدارة العامة للتدريب.

 لواء/رفعت محمد السيد خضر – مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ( ندب ) .

 لواء / هانى جرجس نجيب إسناسيوس – نائب مدير أمن القاهرة بدرجة مدير عام.

 لواء /هشام محمد الشافعى السيد عيسوى – مدير أمن سوهاج ( ندب ) .

 لواء/ محمد فتحى شلبى الغول – مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ( ندب ) .

 لواء/ أحمد محمد فتحى رزق خليل – مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة ( ندب ) .

 لواء/سمير صلاح محمد أبو زامل – مدير أمن المنوفية ( ندب ) .

 لواء/ محمد كمال على سالم – مدير أمن الوادى الجديد ( ندب ) .

 لواء/ أشرف السيد جمال عز العرب خيرى – مدير أمن البحر الأحمر ( ندب ) .

 لواء / جمال الدين إبراهيم السيد الرشيدى – مدير أمن البحيرة ( ندب ) .

 لواء/ حازم أحمد عبد الرحمن محمود – مدير الإدارة العامة لشرطة مجلس النواب ( ندب ).

 لواء/ عصام الدين سعد حامد أبو العباس شادى – مدير الإدارة العامة للمرور ( ندب ) .

 لواء/هشام على خطاب السيد - مدير أمن بورسعيد (ندب).

 لواء/إبراهيم مسعود إبراهيم مسعود الديب - مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (ندب).

 لواء/علاء الدين محمد مصطفى الأحمدى - مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات (ندب).

 لواء دكتور/أيمن محمد حسن شريف - مدير كلية الشرطة (ندب) .

 لواء/أشرف محمد محمد إبراهيم الجندى - مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى بأمن القاهرة (ندب) .

 لواء/رضا على عبد التواب عبد الجليل - مدير الإد