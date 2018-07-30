انتهاء الموجة العاشرة لإزالة التعديات فى الشرقية واسترداد 990 فدانا

الشرقية – إيمان مهنى

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، انتهاء الموجة العاشرة لإزالة التعديات والتى أسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة لعدد 73 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بمراكز " الزقازيق – بلبيس – منيا القمح – الحسينية – فاقوس – أبو حماد "، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة واستردادها والاستفادة منها لإقامة مشروعات تنموية لخدمة أبناء المحافظة.

أوضح سعيد، أن إجمالى ما تم إزالته خلال الموجة العاشرة لإزالة التعديات بلغ 73 حالة تعدٍ على مساحة 990 فدانًا و17 قيراطا أراضى زراعية، و19 ألفًا و161 متر مربع "مبانى"، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومديرية الزراعة وجهات الولاية المختلفة لتنفيذ جميع قرارات الإزالة المستهدفة خلال الموجة العاشرة دون تهاون وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين.

وكان من المستهدف لمحافظة الشرقية إزالة 40 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة مابين زراعى ومبانى وبالتعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذى وقوات الأمن تم تنفيذ 73 حالة بزيادة 33 حالة فوق المستهدف تنفيذه، ويأتى ذلك فى إطار حرص محافظة الشرقية على تطبيق القانون واسترداد حق الشعب والدولة.

وفى سياق آخر، ذكر فى محافظ الشرقية، أن إدارة شئون البيئة بالديوان العام بإشراف ماهر الشناف، قامت بالتفتيش على عدد 9 منشآت طبية " معامل تحاليل - مراكز ولادة وجراحة وحضانات" بمركزى الزقازيق وديرب نجم بمعرفة لجنة التفتيش على المنشأت الطبية للتأكد من إتباع الاشتراطات القانونية اللازمة ورصد المخالفات وإخطار مديرية الصحة للعمل على إزالتها حفاظًا على صحة المواطنين وتطبيقًا ﻷحكام القانون، مشيرًا إلى أنه تم تكليف إدارة المتابعة بالمحافظة بالمرور على المستشفيات لضبط العمل والتأكد من تواجد الأطباء والنوبتجية للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.