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الإثنين، 30 يوليه 2018 02:41 م
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انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا فى مياه النيل جنوب بنى سويف

الإثنين، 30 يوليه 2018 01:51 م
انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا فى مياه النيل جنوب بنى سويف جثة - صورة أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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انتشلت قوات الإنقاذ النهرى، اليوم الاثنين، جثة شاب يدعى "محمد ع" 20 عاما، من مياه نهر النيل بمركز الفشن جنوب بنى سويف ونقلته سيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى المركزى.

 
وكان اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف، تلقى اخطارا من العقيد هشام لطفى مأمور مركز الفشن، قد تلقى بلاغا  من أهالى قرية الفنت يفيد مصرع شاب غرقا فى مياه النيل أثناء استحمامه هربا من حرارة الطقس.
 
 
وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى وبحثت عن جثة الشاب على مدى 24 ساعة فى نهر النيل ثم طفت جثته على سطح المياه لتستخرجها قوات الإنقاذ.
 
 

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