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الإثنين، 30 يوليه 2018 02:56 ص
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اليوم مصر للطيران تسير 8 رحلات من مطار برج العرب لنقل 1860 حاجا للأراضى المقدسة

الإثنين، 30 يوليه 2018 02:41 ص
اليوم مصر للطيران تسير 8 رحلات من مطار برج العرب لنقل 1860 حاجا للأراضى المقدسة مطار برج العرب الدولي
كتب محمد طنطاوى
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يشهد مطار برج العرب الدولى اليوم الإثنين، إقلاع 8 رحلات دولية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران لنقل 1860 حاجاً من حجاج قرعة الإسكندرية والبحيرة وبعثات الداخلية وترانزيت جوهانسبرج، بواقع 6 رحلات لجدة ورحلتين للمدينة المنورة لنقل حجاج  بماكو بدولة مالى. 
 
كانت مصر للطيران قد بدأت رسميًا تشغيل جسرها الجوى إلى الأراضي المقدسة الأحد لنقل ضيوف الرحمن من مطار برج العرب الدولى، يليه تباعًا باقى المطارات المصرية.
 
ومن المقرر أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، أولى الرحلات المتجهة إلى جدة الأربعاء 1 أغسطس القادم فى تمام الساعة 20:20 مساءً، ولذلك لسفر حجاج قرعة محافظتي جنوب وشمال سيناء.
 
 

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