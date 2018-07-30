اليوم السابع: أهالى سيناء خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات، منها، تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي 6 نماذج من متحدى الإعاقة، وتأكيد وزير الدفاع خلال جولته بشمال سيناء، أن أهالى سيناء خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى.

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