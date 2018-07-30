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الإثنين، 30 يوليه 2018 09:05 م
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اليوم السابع: أهالى سيناء خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى

الإثنين، 30 يوليه 2018 08:25 م
اليوم السابع: أهالى سيناء خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات، منها، تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي 6 نماذج من متحدى الإعاقة، وتأكيد وزير الدفاع خلال جولته بشمال سيناء، أن أهالى سيناء خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى.
 
واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..
 

السيسى يكرم 6 نماذج من متحدى الإعاقة بمؤتمر الاتصالات.. ويؤكد: نتطلع إلى مجتمع يتساوى أبناؤه فى الحقوق والواجبات.. الرئيس يدشن مبادرة "الإتاحة التكنولوجية" لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة.. ويدعو الإعلام لتبنى قضاياهم وإبراز قصص نجاحهم

 
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السيسي

وزير الدفاع

سيناء

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

الدورى العام

نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق

تكافل وكرامة




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