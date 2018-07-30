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الإثنين، 30 يوليه 2018 08:17 ص
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اليوم .. الحكم على "سيد سيكا" المتهم فى قضية "كلب فيصل"

الإثنين، 30 يوليه 2018 07:00 ص
اليوم .. الحكم على "سيد سيكا" المتهم فى قضية "كلب فيصل" المجني عليه والمتهم
كتب أحمد الجعفرى
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تنطق اليوم الإثنين محكمة جنح بولاق الدكرور، بالحكم على "سيد.ع" الشهير ب"سيكا"، فى اتهامه بحيازة حيوان وترويع المواطنين به والبلطجة.

وكانت النيابة استمعت لأقوال "أحمد.م" 22 سنة عامل بناء والمجنى عليه فى واقعة كلب فيصل، والذي نفى فى التحقيقات وقوع أى اعتداء عليه من جانب المتهم المعروف بسيد سيكا، مؤكدًا أن ما تم بينهم كان على سبيل الهزار.

وتابع المجنى عليه فى أقواله أمام النيابة، أن الواقعة تعود أحداثها لأكثر من سنة ماضية، وأنه لم يصب فى الواقعة بأى مكروه، نافيًا اعتداء "سيكا" عليه، ونفى علمه بهوية من قام بنشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي

وعن الإصابات الموجودة بيده قال: أن الإصابة الموجودة بيده نتيجة "كوريك" أثناء عمله بالمعمار، والإصابة الأخرى تعود لأكثر من 14 عامًا حينما كان فى المدرسة الابتدائية.

وقال "أحمد"، أن العلاقة بينه وبين "سيكا" طيبة، وانه تربطه به صلة صداقة منذ صغرهم، نافيًا أن يكون تعرض لتهديد لنفي الإتهامات، قائلًا: "والله ما حصل، وسيكا حبيبي وكنا بنهزر مع بعض"

وكانت الأجهزة الأمنية القت القبض على المتهم سيد سيكا، بمنطقة شارع العشرين بفيصل، بعد تداول فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعى، أثناء ترويعه شابا بواسطة كلب، وإصابته فى يده، وشروعه فى سرقته.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Ashraf

سيكا سره باتع

يبدوا ان المجنى عليه خايف من سيكا او ممن وراء سيكا ولكن يظل حق الدوله والمجتمع لردع سيكا وامثاله فلا تهاون مع هؤلاء والا ستكون فوضى

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