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الإثنين، 30 يوليه 2018 03:11 م
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اليابان ستنفق 3,6 مليار يورو لتعزيز درعها المضادة للصواريخ

الإثنين، 30 يوليه 2018 01:41 م
اليابان ستنفق 3,6 مليار يورو لتعزيز درعها المضادة للصواريخ رئيس الوزراء اليابانى
أ ف ب
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أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، أنها ستنفق 3,6 مليارات يورو خلال الأعوام الثلاثين المقبلة لإقامة واستخدام منظومة برية امريكية مضادة للصواريخ، وذلك بهدف التصدى لأى هجوم كورى شمالى محتمل.

وتهدف المبادرة التى أعلنها وزير الدفاع ايتسونورى أونوديرا إلى تعزيز إمكانات الدفاع الراهنة فى البلاد التى تعتبر أنها تحت تهديد بيونج يانج المباشر رغم تراجع التوتر فى المنطقة فى الأشهر الأخيرة.

وتعتزم طوكيو الاستعانة بهذا النظام الدفاعى فى مكانين مختلفين بحيث يغطي كل أنحاء الأرخبيل. وأوضح الوزير للصحفيين أن مجموعة الدفاع الأمريكية لوكهيد مارتن ستبنى الرادارات.

وتقدر كلفة المشروع الإجمالية بحوالى 466 مليار ين (3,6 مليارات يورو) بحسب وزارة الدفاع. لكن هذا المبلغ ليس نهائيا بسبب نفقات إضافية محتملة.

 


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