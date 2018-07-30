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"الوطنية للانتخابات" تنتظر إخطارا رسميا بخلو مقعد طامية بالفيوم لإجراء الانتخابات

الإثنين، 30 يوليه 2018 04:00 ص
"الوطنية للانتخابات" تنتظر إخطارا رسميا بخلو مقعد طامية بالفيوم لإجراء الانتخابات الوطنية للانتخابات - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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تنتظر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، إخطار كتابى من رئيس مجلس النواب بخلو مقعد دائرة مركز طامية بالفيوم، لإجراء انتخابات تكميلية على المقعد وذلك بعد وفاة النائب أحمد عبد التواب عضو مجلس النواب عن الدائرة.

ووفقا لما يؤكده مصدر قضائى بالهيئة، فإن الهيئة لن تبدأ أى إجراء إلا بعد أن يصل إليها رسميا هذا الإخطار، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم إرسال هذا الإخطار كتابة مع أول جلسة فى دور الانعقاد الجديد للبرلمان.

وشيعت جنازة اللواء أحمد عبدالتواب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طامية، وأمين سر لجنة الدفاع القومي بالمجلس، عصر أمس الأحد من مسقط رأسه بقرية العزيزية بمركز طامية بالفيوم، حيث توفى بعد صراع مع المرض.

وتنص المادة (25) من قانون مجلس النواب على: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلى، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليًا، يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أى كانت صفته، وفى جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر، خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه".


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