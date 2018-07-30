المقاومة اليمنية المشتركة تعزز قواتها لتحرير مدينة زبيد بالحديدة

أ ش أ

دفعت قوات المقاومة اليمنية المشتركة بمزيد من التعزيزات إلى محافظة الحديدة، وذلك فى إطار استعداداتها لتحرير مدينة زبيد من قبضة المليشيات الحوثية .

وذكرت قناة (سكاى نيوز عربية) أن قوات المقاومة تتمركز حاليا على مشارف زبيد تأهبا لمعركة كبرى لتحرير المدينة من ميليشيات الحوثى التى تكبدت خلال الفترة الماضية سلسلة هزائم فى محافظة الحديدة .

فى السياق ذاته، قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تجمعات ومواقع تمركز لمليشيات الحوثى فى الدريهمى وأطراف الحديدة.

يأتى ذلك، فيما تشهد مليشيات الحوثى انهيارات وهزائم متتالية، أمام المقاومة اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف فى جبهة الساحل الغربي.