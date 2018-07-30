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المستشار الإعلامى للرئيس عبد الناصر من الشرقية: ثورة يوليو لم تكن دموية

الإثنين، 30 يوليه 2018 02:11 م
المستشار الإعلامى للرئيس عبد الناصر من الشرقية: ثورة يوليو لم تكن دموية ندوة إحياء ذكرى ثورة 23 يوليو بمركز إعلام الزقازيق
الشرقية - فتحية الديب
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قال محمد الخولى المستشار الإعلامى للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إن الزعيم كان مجتهد ومخلص جدا، وكانت عينه دائمًا على الإنسان العادى البسيط، وكان هاجسه الكرامة، وأهم شىء عنده هو قصة البحث عن الكرامة، وإذ قارنت ثورة يوليو بجميع الثورات فى العالم فأنها لم تكن ثورة دموية على الإطلاق، ولأول مرة مصر تكون فى قمة الدول، وكان عبد الناصر رمز للمصرى الإفريقى المجتهد، وفى عهده تم تأسيس مشروع الطائرة النفاسة بين مصر والهند، فضلا عن أن مصر وصلت فى سنة 1966 بشهادة البنك الدولى لأعلى معدل من النمو، وهو 6.7 مليون جنيه، فضلاً عن إصدار قانون الإصلاح الزراعى، ودوره فى دعم الدول الإفريقية، وتأميم قناة سويس.

جاء ذلك خلال مشاركته فى الندوة التى أقامها مركز النيل للإعلام بالشرقية التابع للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، لإحياء ذكرى  ثورة يوليو، بحضور كل من الدكتور مجدى زعبل القيادى الناصرى، والدكتور رشدى يوسف المفكر السياسى، والدكتور مجدى الحسينى عميد كلية تربية رياضية جامعة الزقازيق، وعاطف مغاورى نائب رئيس حزب  التجمع، ولفيف من مثقفى الشرقية، يشاركون الحوار بحضور عدد كبير من جمهور شرقاوى متنوع بينهم شباب اتحاد طلاب جامعة الزقازيق وقيادات نسائية وعمال وفلاحين، وأدارت اللقاء شيرين أبو سمرة، إخصائى الإعلام بالمركز.

وتحدث الدكتور "مجدى زعبل" عن أن ثورة يوليو، لها بصمة تاريخ مصر، وأن عبد الناصر، حرر مصر من الاستعمار والإقطاع وأنشأ 1200 مصنع، وأصدر قانون الإصلاح الزراعى، وتحول الفلاح من أجير إلى مالك.

وفيما قال الدكتور"رشدى يوسف" إن ثورة يوليو والقائمين على الثورة لم ينفصلوا عن مجال الحركة الوطنية المصرية، وعن الشعب المصرى فى سبيل نيل استقلاله، وخصوم يوليو يضخمون من أخطائها ويقللوا من الإنجازات وثورة 23 يوليو، ما كان لها أن تأتى من فراغ، وعبرت عن مطالب الطبقات الشعبية وأعادت توزيع الملكية.

الحضور بندوة إحياء ذكرى ثورة يوليو
الحضور بندوة إحياء ذكرى ثورة يوليو

 

كلمة وعاطف مغاورى نائب رئيس حزب التجمع بالندوة
كلمة وعاطف مغاورى نائب رئيس حزب التجمع بالندوة

 

كلمة الدكتور مجدى الحسينى عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق
كلمة الدكتور مجدى الحسينى عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق

 

منصة الحضور بالندوة
منصة الحضور بالندوة

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