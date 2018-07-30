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المبعوث الأممى لليمن يثمن دور أمير الكويت فى تحقيق السلام العالمى

الإثنين، 30 يوليه 2018 02:29 م
المبعوث الأممى لليمن يثمن دور أمير الكويت فى تحقيق السلام العالمى أمير الكويت والمبعوث الأممى إلى اليمن
كتب مصطفى عنبر
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ثمن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الدور البارز الذى يقوم به أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فى سبيل تحقيق السلام فى العالم ولا سيما فى اليمن.

وقال غريفيث عقب لقائه أمير الكويت، مساء أمس الأحد، حيث اطلع على آخر التطورات والاتصالات المتعلقة بالأزمة اليمنية: "لقد عشت حياة مديدة لكن الإلهام الذى تلقيناه من أمير الكويت اليوم كان لحظة لا يمكن أن أنساها".

 


 

وأضاف المبعوث الأممى أنه من المميز وغير العادى أن نجد رجلا يكرس كل جهوده من أجل السلام ويتمتع بخبرة تجلت عندما أبلغنا كيف يمكن أن يتغلب السلام والتسامح على العداء والاختلاف.

وثمن غريفيث فى هذا السياق دعم الشيخ صباح الأحمد لجهود الأمم المتحدة فى تحقيق السلام العالمى، مضيفا "لا أعتقد أننا سننجح فى وقف الحرب باليمن وإيجاد حل سياسى لها من دون مساعدة الكويت وخبرتها".

واستعرض دور دولة الكويت وجهودها إزاء الأزمة اليمنية قائلا "إن أمیر البلاد والحكومة الكويتية استضافا قبل عامين الأطراف اليمنية 100 يوم لمحادثات السلام بينهم"، مؤكدا أن هذه المحادثات حددت مسار السلام الذى نأمل فى تحقيقه باليمن فى غضون الشهر المقبل" مشددا على أن "الكويت هى المحور المركزى لنا وللسلام فى اليمن".


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