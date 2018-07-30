اللواء أسامة فاروق مديرا للحماية المدنية بالقاهرة وهشام صادق للجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات داخل قطاع الحماية المدنية، وتم تعيين اللواء أسامة فاروق مديرا للحماية المدنية بالقاهرة، كما تم تعيين اللواء هشام صادق مديرا للحماية المدنية بالجيزة، نظرا لكفاءتهم فى القطاع و لكونهم من القيادات الأمنية المشهود لها بالكفاءة والحنكة فى هذا قطاع الحماية المدنية.

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الحركة العامة، اعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2018، حيث وضعت الحركة وفقاً للقواعد والمقررات الوظيفية، وروعى فيها الظروف الاجتماعية، والبعد الإنسانى بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفى والنفسى لكافة الضباط.