"القومى للمرأة" ينفى إصدار قانون تنشيز الزوجة.. ويؤكد: شائعة لإثارة الرأى العام

نفى المجلس القومى للمرأة جميع الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن إصدار مجلس النواب لقانون "تنشيز الزوجة".

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، ولا أساس لوجود هذا القانون، وأضافت أنه بالتواصل مع مجلس النواب تم التأكيد على عدم ورود أى مشروع قانون بهذا الشأن، وعدم مناقشة هذا الموضوع بأى شكل داخل مجلس النواب، ولم تتم إحالة أى قانون متعلق بذلك إلى لجان المجلس.

وأكدت رئيسة المجلس أن الهدف من ترويج هذه الشائعه فى هذا التوقيت، هو إحداث بلبلة لدى الرأى العام، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن يصدر قانون بهذه الصورة المجحفه للمرأة، التى تسلب منها حقوق ومكتسبات هامه وأصيلة لها، خاصة فى ظل ما تحظى به المرأة المصرية حاليا من رعاية واهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية المؤمنه بأهمية دور المرأة فى المجتمع، مشددة على ضرورة توخى الحذر الشديد، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع النمو الهائل للشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تتسبب فى العديد من الأضرار التى تهدد أمن واستقرار المجتمع.