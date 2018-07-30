القبض على 5 هاربين من أحكام بالسجن فى قضايا قتل ومخدرات وحيازة أسلحة بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من شن حملة أمنية لضبط المحكوم عليهم بالسجن فى قضايا جنايات، خلال حملة استهدفت عدة مراكز بالمحافظة لإعادة الانضباط، وضبط العناصر الخطرة.





كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا تلقى إخطارا من العميد خالد غانم مدير مباحث المديرية، يفيد شن حملة أمنية مكبرة لعدد من الهاربين من أحكام بجرائم شروع فى قتل وحيازة سلاح ناري، والاتجار بالمخدرات بقرى السمطا والحجيرات وحمردوم وأبوحزام، أسفرت عن ضبط 5 هاربين من أحكام تم أتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيقات.



