الفريق مهاب مميش لـ"اليوم السابع": انتظروا مفاجآت مفرحة للشباب قريبا

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة حققت زيادة فى دخلها بمقدار 600 مليون دولار هذا العام عن 2017 فقد كان إجمالى الدخل 5 مليارات فقط، ما فى 2018 أصبح 5 مليارات و600 مليون دولار مما يؤكد أهمية مشروع التطوير الذى تم بها .

وأضاف مميش، فى تصريحات لليوم السابع، أن القناة استطاعت خلال شهر واحد فقط تعويض بل وتفوق ما تم صرفه على تطويرها، فإجمالى ما تم صرفه 20 مليارا فقط.

وأشار إلى أن القادم أجمل وهناك مفاجآت مفرحة للجميع خلال الفترة القادمة ستعمل على توفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أنه خلال الشهر المقبل سيتم التعاقد على إنشاء منطقة صناعية روسية بالقناة ستتيح 10 آلاف فرصة عمل وسيستغرق إنشاؤها 3 سنوات.

وأوضح أن الرسالة الأهم التى بعث بها الرئيس السيسي من خلال مؤتمر الشباب ضرورة أن "نتحد جميعا ولا نسمح لأحد أن يهزم أو يحبط عزائمنا وآن الأوان أن يتوقف الشعب الاعتماد الكلى على الحكومة و"اللى يقدر على حاجة يعملها".

وأكد أن الشباب وجدوا اهتماما من الرئيس غير مسبوق لأنهم أساس تقدم أى دولة، وقد ظل مهملا طوال الفترات السابقة، لافتا إلى أن الشباب يتعلمون من خلال المشاركة فى المؤتمرات كيف يوصل رسالته برقى وينمى بداخله شعور الوطنية والانتماء لبلده.