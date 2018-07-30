العاهل المغربى يصدر قرارا بالعفو عن 1204سجناء بمناسبة ذكرى جلوسه على العرش

وكالات الأنباء

أصدر العاهل المغربى الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ19 لتربعه على العرش عفوا على 1204 أشخاص من السجناء والموجودين فى حالة وقف التنفيذ.

ونقلت "السومرية نيوز" عن وزارة العدل المغربية بيانا جاء فيه "بمناسبة عيد العرش... تفضل جلالة الملك... بالعفو عن مجموعة من الأشخاص وعددهم 1204 أشخاص".

وأوضحت الوزارة أن "من شملهم العفو هم المستفيدون من العفو الملكى الموجودون بالسجن وعددهم 899 سجينا".

وتوزعوا هؤلاء على النحو التالى:

– العفو عما تبقى من العقوبة السجنية أو الحبسية لفائدة: 7 سجناء

- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 865 سجينا

- تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 27 سجينا مستفيدين من العفو الملكى .

كما تضم القائمة 305 أشخاص فى حالة سراح وهم موزعون على النحو التالى:

– العفو من العقوبة الحبسية أو السجنية أو مما تبقى منها لفائدة : 42 شخصا.

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 14 شخصا.

– العفو من عقوبتى الحبس والغرامة لفائدة : 6 أشخاص.

– العفو من الغرامة لفائدة : 243 شخصا.

ويصل بالتالى العدد الإجمالى لمن يشملهم العفو إلى 1204 أشخاص.