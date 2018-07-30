الصين: 430 مليار دولار إيرادات قطاع البرمجيات خلال 6 أشهر

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أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموا أسرع خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، محققا إيرادات بقيمة 2.9 تريليون يوان (حوالى 430 مليار دولار أمريكي) بزيادة 14.4% على أساس سنوي.

وقالت الوزارة –فى أحدث بيانات نشرتها اليوم الاثنين- إن قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات حافظ على تنمية مطردة، وإن الأرباح المجمعة للقطاع زادت بنسبة 10.5% لتصل إلى 358 مليار يوان (54.3 مليار دولار) فى النصف الأول من العام.

وأضافت أن صادرات البرمجيات ارتفعت 2.6% فقط إلى 25.3 مليار دولار فى النصف الأول، حيث تباطأت من 4.2% فى الفترة من يناير إلى مايو.